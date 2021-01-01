EEUU e israel se opusieron a reconocer la comida como derecho humanos

¿Sabías que en 2021 la ONU quería reconocer la comida como un derecho humano? Dos países se opusieron: Estados Unidos e Israel - Portal Diverso La votación fue aplastante: 186 países a favor, solo 2 en contra. Desde Afganistán hasta Zimbabwe, desde China hasta toda Europa, todos votaron sí. La resolución A/RES/76/166 declaraba que el hambre es «una violación de la dignidad humana» y que todos tienen derecho a no pasar hambre. Estados Unidos argumentó que el «derecho a la […]