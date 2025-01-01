edición general
6 meneos
29 clics
En 1972, el MIT anticipó la caída de la civilización en 2040; medio siglo después, la predicción parece estar cumpliéndose con inquietante precisión

En 1972, el MIT anticipó la caída de la civilización en 2040; medio siglo después, la predicción parece estar cumpliéndose con inquietante precisión

En una época marcada por la fe ciega en el progreso y el desarrollo sin freno, un grupo de científicos del MIT, encabezado por Donella y Dennis Meadows, desafió el espíritu triunfalista de los años 70 con una profecía tan incómoda como visionaria. Su estudio, The Limits to Growth, encargado por el Club de Roma y publicado en 1972, proponía un modelo sistémico —World3— que integraba variables fundamentales de la dinámica planetaria: población, recursos, industrialización, producción de alimentos y contaminación.

| etiquetas: mit , limits to growth , 1972 , colapso , civilización , club de roma
5 1 0 K 65 cultura
1 comentarios
5 1 0 K 65 cultura
suppiluliuma #1 suppiluliuma *
Me entero ahora que había un "espíritu triunfalista" en los años 70. Y la última vez que miré, The Limits of Growth preveía un crecimiento de la población muy superior al actual.
0 K 11

menéame