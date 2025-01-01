edición general
3 meneos
28 clics

Bill Burr humilla al sionismo por sus excusas al justicar sus crímenes  

“¡Usan niños como escudos humanos!. Si me enfado con mi vecino y quiero darle un puñetazo pero sostiene un bebé, no se le ocurriría intentar darle un golpe a través del bebé”

| etiquetas: bill burr , sionismo , niños , muertos , asesinato
2 1 0 K 38 actualidad
sin comentarios
2 1 0 K 38 actualidad

menéame