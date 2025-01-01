·
Bill Burr humilla al sionismo por sus excusas al justicar sus crímenes
“¡Usan niños como escudos humanos!. Si me enfado con mi vecino y quiero darle un puñetazo pero sostiene un bebé, no se le ocurriría intentar darle un golpe a través del bebé”
bill burr
sionismo
niños
muertos
asesinato
