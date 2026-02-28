Restos de lujo hallados en Asturias cambian todo lo creído hasta ahora sobre la aristocracia del Imperio Romano

El arqueólogo Diego Piay Augusto, profesor de la Universidad de Oviedo, se dedica desde hace tiempo al estudio de las villas romanas. Actualmente se encuentra, de hecho, excavando en Italia. Este oficio y esta relación estrecha con la arqueología civil le hizo preguntarse hace tiempo por qué habiendo más de un centenar de villas romanas entre Galicia y Asturias, solo hay dos que son visitables, las que realmente han sido investigadas con el rigor arqueológico que se requiere: la de Toralla, en Vigo, y la de Veranes, en Gijón.