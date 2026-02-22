Restaurantes que cuidan el planeta y apuestan por la conciliación

Existe una hostelería que cuida en un mundo, el de la restauración, no en pocas ocasiones vinculado con el desperdicio alimentario, la alta generación de residuos, el elevado consumo energético y unas condiciones laborales draconianas que convierten al sector en uno con mayor número de bajas laborales. Pero otro modelo de hostelería es posible y algunos restaurantes están optando por un paradigma diferente, más respetuoso con el medioambiente y con las personas.