edición general
8 meneos
54 clics
Restablecida la circulación ferroviaria entre Santiago y A Coruña tras la aparición de un cadáver en las vías

Restablecida la circulación ferroviaria entre Santiago y A Coruña tras la aparición de un cadáver en las vías

El servicio se ha suspendido tras la aparición de un cadáver en las vías a la altura del barrio de San Lazaro.

| etiquetas: tren , galicia
7 1 1 K 82 actualidad
1 comentarios
7 1 1 K 82 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Los de Campofrío ya no saben que hacer para promocionar sus fiambres.
0 K 16

menéame