La respuesta de Irán pone en duda la viabilidad de la agresión imperialista

Ayer por la tarde Trump canceló el discurso que tenía previsto dar en relación al ataque a Irán. La cancelación se debe al fracaso de la agresión imperialista y la rotunda respuesta del ejército iraní contra las bases estadounidenses en Oriente Medio.Irán es un país cercado por bases americanas. En todos los países el imperialismo justifica la instalación de bases militares estadounidenses para contribuir a su defensa. Lo que se les olvida añadir es que una base militar siempre atrae el fuego del adversario.