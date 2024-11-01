La respuesta al genocidio en Gaza abre las primeras grietas en el PP

Ayuso escenifica la cercanía del partido con el Gobierno de Netanyahu y Génova 13 se resiste a calificar la masacre como genocidio mientras dos de los barones más relevantes, Moreno Bonilla y Alfonso Rueda, asumen el término utilizado por la comisión de la ONU y por la izquierda.
| etiquetas: «genocidio» , «palestina» , «pp» , «gaza»
Ni un voto en mi vida va a tener esa gentuza que solo sabe mirarse al ombligo mientras la gente muere. Qué mierda de gente.
"La Ingobernable, de centro social autogestionado a museo judío impulsado por una fundación de Gallardón".
www.eldiario.es/madrid/ingobernable-centro-social-apadrinado-gallardon
más bien a su bolsillo ... pero si todo correcto
Elecciones ya.