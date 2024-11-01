edición general
La respuesta al genocidio en Gaza abre las primeras grietas en el PP

Ayuso escenifica la cercanía del partido con el Gobierno de Netanyahu y Génova 13 se resiste a calificar la masacre como genocidio mientras dos de los barones más relevantes, Moreno Bonilla y Alfonso Rueda, asumen el término utilizado por la comisión de la ONU y por la izquierda.

mariKarmo #1 mariKarmo *
Ratas recogiendo cable porque se han dado cuenta de que la estrategia de "TODO LO CONTRARIO A LO QUE SÁNCHEZ DIGA" les ha petado en la cara y los ha dejado como uno auténticos basura de seres humanos (aún más todavía si cabe).

Ni un voto en mi vida va a tener esa gentuza que solo sabe mirarse al ombligo mientras la gente muere. Qué mierda de gente.
#3 soberao *
#1 También están los negocios, que Ayuso seguro que está en esto junto a Almeida Carapolla, que el sionismo maneja mucha pasta en Madrid. Solo hay que recordar a Gallardón y su vicepresidencia en una asociación sionista:
"La Ingobernable, de centro social autogestionado a museo judío impulsado por una fundación de Gallardón".
www.eldiario.es/madrid/ingobernable-centro-social-apadrinado-gallardon
#4 omega7767
#1 "solo sabe mirarse al ombligo"

más bien a su bolsillo ... pero si todo correcto
#6 Restrepo77 *
#1 Ya lo decía Rita que en paz descanse y ahí se quede. “¡Vaya ostión!” les viene sí siguen así.
Elecciones ya.
kreepie #8 kreepie
#1 ahora mismo ya estarán inventando argumentos para como siempre darle la vuelta a todo y echar mierda al gobierno sobre este mismo asunto. Algo harán para quedar bien en sus altavoces para sus votantes. Son expertos en retorcer la realidad para mantener votos.
OCLuis #2 OCLuis
El PP no es ningún partido político: el PP es un grupo de mafiosos con el dinero como pegamento. Únicamente la codicia y los jueces amigos es lo que lo mantiene unido. De no ser así estaría disuelto -por sus crímenes y por sus delitos- hace ya tiempo.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Lo del PP no son grietas, es que su lider no pinta ni corta nada, es un 0 a la izquierda.
Veo #7 Veo
#5 nunca mejor dicho, a la izquierda de Ayuso
