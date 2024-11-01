edición general
El responsable de protección de datos sobre el caso de la pareja de Ayuso: "Esa nota no es una violación de seguridad"

Agustín Hidalgo, fiscal de sala responsable de protección de datos, ha explicado en el Tribunal Supremo que, según su criterio, la nota de prensa que la Fiscalía hizo sobre el caso de la pareja de Ayuso no vulneró esa normativa: "Yo observé la nota, y desde mi opinión esa nota no constituye una violación de seguridad". A preguntas del abogado de Alberto González Amador, este fiscal ha explicado que actúa "de oficio" y para investigar un caso el afectado debe ser "proactivo", algo que "en este caso no ha sucedido".

Celebrus #3 Celebrus
Si uno ve algun video del juicio, verá a Marchena con una cara de "Esto no va a ningun lado". Opinión personal: Se les ha ido de las manos. Creo que ninguna de las partes, incluida la acusación, quería llegar a esto y les ha salido el tiro por la culata.
4 K 48
calde #4 calde
#3 Incluso le está perjudicando al novio de Ayuso y MAR. Pero si les sale gratis...
0 K 12
calde #2 calde *
Aquí parece que suele ser olvida una cosa:

- El señorito, pareja de la presidenta de la CAM (no un cualquiera), nos robó a todos los españoles al defraudar.

- Nos robó también cuando nos revendió las mascarillas a precio de oro (sobretodo pensando que no es un cualquiera, es la pareja de la presidenta.

- Y aún tienen los santos cojones de decir que era el estado (es decir, todos nosotros), quien le debía 600.000€ a él???

Cómo no vamos a tener derecho a saber la verdad sobre dicho

…   » ver todo el comentario
3 K 35
meroespectador #1 meroespectador *
Vamos, que todo estuvo bien hecho. Tras acusar en el bulo de MAR a la fiscalía de estar al dictado del gobierno, el FGE primero se informó pidiendo los correos a sus subordinados a ver que había pasado, luego sacó una nota de prensa veraz, legal y ajustada a la seguridad de la información manejada. Que se sepa es todo lo que ha hecho.
El único comportamiento, que podría denominarse "sospechoso" es el borrado de los datos de su móvil y cuentas de correo antes de que se iniciara el…   » ver todo el comentario
5 K 29
sotillo #6 sotillo
#1 El objetivo siempre fue la información del movil del fiscal y que dimitiera sin ir a juicio, lo de ahora es una vergüenza que ya atrona en Bruselas y un espaldarazo a los comunistas que denunciaron la implicación de la judicatura en la persecución de opositores políticos
1 K 17
#5 Jodere
Marchena, vaya patinazo, por meterse sin pruebas en ese juicio montado a su gusto y manera, le esta quedando cara de Peinado. xD
0 K 8

