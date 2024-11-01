El responsable de protección de datos sobre el caso de la pareja de Ayuso: "Esa nota no es una violación de seguridad"

Agustín Hidalgo, fiscal de sala responsable de protección de datos, ha explicado en el Tribunal Supremo que, según su criterio, la nota de prensa que la Fiscalía hizo sobre el caso de la pareja de Ayuso no vulneró esa normativa: "Yo observé la nota, y desde mi opinión esa nota no constituye una violación de seguridad". A preguntas del abogado de Alberto González Amador, este fiscal ha explicado que actúa "de oficio" y para investigar un caso el afectado debe ser "proactivo", algo que "en este caso no ha sucedido".