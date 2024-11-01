edición general
15 meneos
16 clics

Resolución 3379 (XXX) de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 10 de noviembre de 1975 (Hemeroteca)

La Asamblea General, recordando [...] que “toda doctrina de diferenciación o superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable” [...] "que el régimen racista en Palestina ocupada y los regímenes racistas en Zimbabwe y en Sudáfrica tienen un origen imperialista común, constituyen un todo, presentan la misma estructura racista y están orgánicamente vinculados en su política destinada a la represión de la dignidad y la integridad del ser humano” [...] Declara que el sionismo es una forma de racismo y discriminación racial.

| etiquetas: onu , sionismo , israel , racismo , supremacismo , palestina
13 2 0 K 155 politica
3 comentarios
13 2 0 K 155 politica
makinavaja #1 makinavaja
Es una pena que los peperos y voxeros no sepan leer demasiado, y menos aún consultar la hemeroteca... :-D
1 K 27
#3 PerritaPiloto
#1 Tranquilo, que para buscar cosas de Begoña Gómez si que sabe leer y descontextualizar.
0 K 9
#2 PerritaPiloto
Papel higiénico del bueno.
0 K 9

menéame