¿Los residentes de Florida pagarán la construcción de Alligator Alcatraz? Hubo un giro inesperado

Cuando la administración de DeSantis construyó rápidamente Alligator Alcatraz el verano pasado, afirmó que el gobierno federal se haría cargo de los gastos del centro de detención de inmigrantes en los Everglades. Sin embargo, la administración Trump podría estar reconsiderando ese compromiso, indicando ante los tribunales que los contribuyentes de Florida podrían tener que asumir el costo de la construcción de la instalación. En un documento presentado el martes ante el Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito de Estados Unidos...