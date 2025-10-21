La reserva hídrica española se encuentra al 52,1 % de su capacidad, el nivel más alto para la época desde 2015

La reserva hídrica almacena 29.206 hectómetros cúbicos (hm3), por lo que está al 52,1 % de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Esto supone el nivel más alto para la semana 39 del año desde octubre de 2015, cuando los embalses almacenaban 31.336 hm3 en este punto del año, lo que equivale al 55,9 % de su capacidad.