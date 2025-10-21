edición general
La reserva hídrica española se encuentra al 52,1 % de su capacidad, el nivel más alto para la época desde 2015

La reserva hídrica almacena 29.206 hectómetros cúbicos (hm3), por lo que está al 52,1 % de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Esto supone el nivel más alto para la semana 39 del año desde octubre de 2015, cuando los embalses almacenaban 31.336 hm3 en este punto del año, lo que equivale al 55,9 % de su capacidad.

Gry
#4 Eso tiene más sentido que lo de los hectómetros de lado. No me molesté en hacer cuentas. :hug:
valandildeandunie
Las semana 39 del 2015 fue el la segunda semana 39 más seca del periodo 2010-2015.

Para que se vea por donde quiere engañar a los subnormales lectores que leen este panfleto.
Uge1966
Lo que es equivalente a un cubo de 30,79 hectómetros de lado.
Gry
#1 ¿30 km?
Uge1966
#2 30,79 x 100 = 3.079 metros. Por tanto, 3 kilómetros, no 30.
allaquevamos
La cosa es que este invierno llueva en abundancia, como nos toque un invierno de secano de poco servirán y en Mayo del 2026 estaremos llorando.
