La Reserva Federal recorta los tipos de interés en un cuarto de punto por segunda vez consecutiva, mostrando preocupación por el mercado laboral [ENG]

La Reserva Federal recortó el miércoles los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual por segunda reunión consecutiva, lo que indica que los responsables políticos siguen más preocupados por el mercado laboral que por la inflación. El recorte, ampliamente esperado, situó los tipos en un nuevo rango de entre el 3,75% y el 4%. Es la primera vez desde 2022 que los tipos previstos por la Fed caen por debajo del 4%. Los responsables políticos se mostraron divididos ante la decisión.