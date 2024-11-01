Reseña: Pale Cocoon

A pesar de sus peculiaridades, la animación japonesa siempre ha sido un terreno fértil para la formación de nuevos talentos. Algunos de estos genios que catapultaron su carrera desde mediados de los 2000 fueron Makoto Shinkai y Mamoru Hosoda. Otros no tuvieron tanta suerte, sin poder obtener un éxito comercial y de crítica tan arrollador. Uno de estos autores, situados en un segundo plano, es Yasuhiro Yoshiura, cuyos trabajos iniciales consistieron en cortometrajes: Noisy Birth (2000), Kikumana (2001), Mizu no Kotoba (2003), etc.