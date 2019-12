Reseña: One Piece Stampede

One Piece: Stampede (2019) es un proyecto parecido a todos los anteriores filmes de One Piece, pero que al mismo tiempo se distingue de ellos al tener su propia orientación. Es decir, nos trae lo que ya ha hecho bien la serie anteriormente, pero siguiendo un enfoque autorreferencial y complaciente con el fan. El corazón y espíritu de la película radica en el fanservice y la referencia. No hacen uso de ambos como un complemento sino como el aspecto definitorio del título.