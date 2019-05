Reseña de "Los ojos del observador"

«Es un libro que he disfrutado y que me ha parecido distinto a las últimas novelas de misterio que he leído en los últimos meses». «Este acercamiento a la física cuántica será toda una revelación para el lector incluso dándole motivos para que su cabeza se entretenga pensando en cosas como qué es la conciencia a la vez que mira por el retrovisor porque sabe que el asesino anda muy cerca».