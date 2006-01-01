edición general
36 meneos
35 clics
Dimiten varios ministros de Países Bajos como protesta por no lograr que se adopten sanciones contra Israel

Dimiten varios ministros de Países Bajos como protesta por no lograr que se adopten sanciones contra Israel

El primero en anunciarlo ha sido el titular de Exteriores, que lamenta la "resistencia dentro del gabinete" a aprobar dichas sanciones. A él le han seguido otros tres ministros y cuatro secretarios de Estado.

| etiquetas: dimisión , ministros , países , bajos , protestas , sanciones , israel
30 6 0 K 270 actualidad
13 comentarios
30 6 0 K 270 actualidad
Comentarios destacados:    
Veelicus #2 Veelicus
Un poco de dignidad nunca viene mal
9 K 115
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
#2 Toda una rareza en los tiempos que corren. Y en la política, ya ni te cuento.
0 K 12
PaulSciarra #7 PaulSciarra *
#5 aquí en España no dimiten por Israel, pero tampoco por tener a la mujer, el hermano, el fiscal general, envueltos en casos de corrupción, estar rodeado de puteros y corruptos en su partido y su gobierno, etc etc

Eso de dimitir es solo para los que copian las tesis doctorales en Europa.

Se me olvidaba, eso también está en la lista de aquí xD xD xD

cc #2 #4
1 K 13
#8 chavi *
#7 Me parece estupendo que ante el lawfare no den un solo paso atrás.

Bastante han hecho el gilipollas
1 K 21
PaulSciarra #9 PaulSciarra
#8 la última llorada socialista.

"profe yo robo como el resto y me hacen lawfare"

xD xD xD
0 K 6
#11 chavi
#9 Que si, que si.

Ajo y agua. A esperar a las elecciones.
0 K 13
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
#11 en septiembre se vienen cositas. Engrasad las tragaderas.
0 K 7
Veelicus #10 Veelicus
#7 " la mujer, el hermano, el fiscal general, envueltos en casos de corrupción", hasta que haya una condena respaldada por pruebas no es mas que lawfare de los pepesunos
0 K 11
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Aquí en España doña rogelia está enfadadisima con el gobierno. Yo creo que también va a dimitir.
1 K 15
#1 Alcalino *
Fantástico, ahora sólo quedarán ministros pro israelíes

12 points for Israel
0 K 10
Veelicus #3 Veelicus
#1 y retratados estan
1 K 24
#4 chavi
#1 Y la diferencia será cero. Que los holandeses tomen nota.
0 K 13
#13 flixter
solo sirve para posicionar el voto de cara a las próximas elecciones, en octubre. Creo que el gobierno lleva varios meses en funciones, ya.
0 K 7

menéame