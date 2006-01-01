Dimiten varios ministros de Países Bajos como protesta por no lograr que se adopten sanciones contra Israel

El primero en anunciarlo ha sido el titular de Exteriores, que lamenta la "resistencia dentro del gabinete" a aprobar dichas sanciones. A él le han seguido otros tres ministros y cuatro secretarios de Estado.
| etiquetas: dimisión , ministros , países , bajos , protestas , sanciones , israel
Eso de dimitir es solo para los que copian las tesis doctorales en Europa.
Se me olvidaba, eso también está en la lista de aquí
cc #2 #4
Bastante han hecho el gilipollas
"profe yo robo como el resto y me hacen lawfare"
Ajo y agua. A esperar a las elecciones.
12 points for Israel