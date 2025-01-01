edición general
“LaLigaGate”: Bloqueo masivo de IPs en España pone en jaque páginas legales y la neutralidad de la red

Vuelve los bloqueos de LaLiga. Durante los partidos de fútbol, miles de webs legales quedaron inaccesibles en España por bloqueos masivos de direcciones IP, una situación impulsada por LaLiga para combatir la piratería. El problema, conocido ya como #LaLigaGate, ha generado indignación en el mundo digital y reclamaciones legales similares a las impulsadas por el movimiento “Tarifa Plana” en sus inicios.

13 comentarios
jonolulu #1 jonolulu *
Hostia, es que lo de hoy es exagerado, están dando un cursillo de VPNs de forma acelerada.

Luego querrán que la gente no las use
otama #11 otama
#1 Claro que quieren que la gente las use. Así luego podrán decir que sirven nada más que para robar contenidos, cuando vayan a por ellas.
Xuanin71 #5 Xuanin71 *
Y o que me alegro,( lo siento mucho por los perjudicados inocentes)
Pero detesto el furgol ( no el deporte el espectáculo)
Espero que genere una ola de indignación y odio hacia la liga.
Esperó que no lo pueda ver nadie,sin pagar una millonada,
Espero que deje de ser tema de conversación obligatoria en el trabajo( aunque no hablés tienes que escuchar)
Espero que las nuevas generaciones no se enganchen.
Que dejen de dedicar más tiempo a los fichajes que a las verdaderas noticias en los " noticieros'
Pero soñar es gratis
Lord_Cromwell #3 Lord_Cromwell
Con razón no me funcionaba, de primeras, la IPTV para ver Antena 3 y he tenido que volver a conectarme a través de VPN :wall:
0 K 20
#4 Alcalino
El problema de base es que en este país el fútbol tiene demasiado poder
Pacman #10 Pacman
Creo que han bloqueado extensiones enteras, como las .io
He intentado entrar a la piscina de minado y nada (public-pool.io). Menos mal que mi minero se sigue conectando pero le he tenido que currar una VPN casera. :ffu:
Ihzan #2 Ihzan
Asi hacen que el futbol guste a la gente seguro :troll:
antesdarle #7 antesdarle
Claro, no es mejor poner precios populares :palm:
Yepyop #9 Yepyop
El bloqueo impuesto por Tebas es tal que ni siquiera puedo abrir la app de Movistar en la TV para ver el fútbol.
Luca7 #13 Luca7
#12 los 5 que me han votado negativo especialmente .
Luca7 #6 Luca7
El gobierno más progresista de la historia callado como una puta.

A disfrutar lo votado, rojelios.
antesdarle #8 antesdarle
#6 seguro que con el pp hubiese sido distinto, claro que sí
Luca7 #12 Luca7
#8 ya sabemos que el PP es una mierda podrida. No tienen que demostrarlo.
Ahora, ahí están los progres comiendo polla de Tebas.
