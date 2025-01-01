“LaLigaGate”: Bloqueo masivo de IPs en España pone en jaque páginas legales y la neutralidad de la red

Vuelve los bloqueos de LaLiga. Durante los partidos de fútbol, miles de webs legales quedaron inaccesibles en España por bloqueos masivos de direcciones IP, una situación impulsada por LaLiga para combatir la piratería. El problema, conocido ya como #LaLigaGate
, ha generado indignación en el mundo digital y reclamaciones legales similares a las impulsadas por el movimiento “Tarifa Plana” en sus inicios.
Luego querrán que la gente no las use
Pero detesto el furgol ( no el deporte el espectáculo)
Espero que genere una ola de indignación y odio hacia la liga.
Esperó que no lo pueda ver nadie,sin pagar una millonada,
Espero que deje de ser tema de conversación obligatoria en el trabajo( aunque no hablés tienes que escuchar)
Espero que las nuevas generaciones no se enganchen.
Que dejen de dedicar más tiempo a los fichajes que a las verdaderas noticias en los " noticieros'
Pero soñar es gratis
He intentado entrar a la piscina de minado y nada (public-pool.io). Menos mal que mi minero se sigue conectando pero le he tenido que currar una VPN casera.
A disfrutar lo votado, rojelios.
Ahora, ahí están los progres comiendo polla de Tebas.