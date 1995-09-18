edición general
12 meneos
54 clics
El 'sorpasso' ecológico de París a Madrid que deja a la Puerta del Sol por los suelos

El 'sorpasso' ecológico de París a Madrid que deja a la Puerta del Sol por los suelos

"Madrid y París, como grandes capitales europeas y mundiales, enfrentan retos urbanos similares: hacer frente al cambio climático, mejorar la calidad del espacio público y revitalizar áreas centrales. Sin embargo, las respuestas han sido notablemente diferentes(...): Puerta del Sol y la Plaza de l'Hôtel de Ville. La primera ha pasado de tener varias fuentes y detalles florales hasta convertirse en 66.800 metros cuadrados de puro asfalto(...)Y la segunda, por el contrario, por su apuesta por la vegetación urbana

| etiquetas: madrid , parís , urbanismo humano , urbanismo inhumano
10 2 0 K 138 politica
6 comentarios
10 2 0 K 138 politica
manzitor #4 manzitor
¿El Economista poniendo en valor la mediocridad de Almeida?, han pasado calor en la redacción este verano...
0 K 13
Kantinero #3 Kantinero
A ver de sorpasso nada, no entran ni en competición, Paris le da varios millones de vueltas a Madrid en todos los conceptos,
0 K 12
#5 chocoleches *
Decir "sorpasso" implica que Madrid iba por delante de París en ecologismo... delirante.

Velib empezó a funcionar siete años antes que el Bicimad, Ya empezaron a crear la red de carriles bici en el 96, cuando Alvarez del Manzano decía que "La bicicleta no sirve en Madrid"
elpais.com/diario/1995/09/18/madrid/811423459_850215.html
París y Madrid no juegan en la misma liga.
0 K 12
#2 laruladelnorte *
Es demencial que una ciudad donde en el verano se asan los pájaros opten por el safalto para incrementar el calor.
0 K 10
#6 AlexGuevara
Donde se ponga un buen toldo….
0 K 7

menéame