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Reseña de ‘El Incal’, una de las obras cumbre del cómic europeo  

Han pasado ya casi medio siglo desde que dos de los grandes talentos del medio se unieron para crear una de las obras más complejas, ricas e influyentes no solo de la historia del cómic, sino de toda la ciencia ficción. El chileno Alejandro Jodorowsky estaba entonces en su máximo momento creativo. Jean Giraud, Moebius, 41 años, quizá el mejor dibujante europeo del momento. Ya había dibujado ‘El teniente Blueberry’, ‘Arzach’, ‘El largo mañana’, ‘El garaje hermético’, ‘Mayor Fatal’… todas obras referenciales. Sus caminos se cruzaron en 1975

| etiquetas: reseña , el incal , moebius , jodorowsky
13 2 0 K 168 Cómics
5 comentarios
13 2 0 K 168 Cómics
Yorga77 #3 Yorga77
Gran cómic Europeo junto a la saga de los Matabarones.
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Pacman #4 Pacman
#3
Metabarones, pero también se podría aceptar ese título xD
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sotillo #1 sotillo
Genial
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#2 chavi
Que buenos ratos!
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Estoeslaostia #5 Estoeslaostia
Para los neófitos que pretenden echar un ojo a este cómic:
Mente abierta, muy abierta.
0 K 7

menéame