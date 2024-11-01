Reseña: Hikyou Tanken Fam & Ihrlie (Ruin Explorers)

La fantasía heroica es un género muy cultivado en Japón, ya sea a través del manganime, la literatura o los videojuegos. Uno de los puntos clave del género fue la saga Dragon Quest, que influyó en el anime a partir de la adaptación o inspiración en numerosos títulos JRPG en series y películas como Xanadu Dragonslayer Densetsu (1988), Dragon Quest: Yuusha Abel Densetsu (1989-1991), Dragon Quest: Dai no Daibouken (1991-1992), Dragon Slayer (1992) o Final Fantasy (1994). Sin embargo, la situación fue cambiando a lo largo de la década de 1990...