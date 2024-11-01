Reseña: Dos mujeres desnudas, lo nuevo de Luz

Hay propuestas que llaman la atención desde el primer momento, no por su grandilocuencia sino por su originalidad. «Dos Mujeres Desnudas» es una de ellas. Esta novela gráfica de Luz, publicada en España por Reservoir Books, es una obra ambiciosa, bien ejecutada y con una idea formal tan singular que resulta difícil no querer saber más desde la primera página.