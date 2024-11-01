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Rescatan a varias personas del mar tras incendiarse un barco frente a Oropesa

Varios ocupantes de un barco han tenido que ser rescatados al incendiarse un barco frente a la costa de Oropesa del Mar este lunes a primera hora de la tarde

| etiquetas: i̇ncendio , barco , oropesa
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¡Los ha bombardeado Trump! JOPUTA
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menéame