Rescatan en una isla de Cartagena (Colombia) a un burro al que usaban como "tiro al blanco"  

El hecho se registró en Isla Grande, en el sector de Orika, donde el burro, llamado Apolo, fue hallado en estado de abandono y con signos evidentes de afectaciones físicas. Según la información recopilada por autoridades locales, el burro habría sido utilizado como “tiro al blanco”, lo que agravó su condición de salud. Al momento del rescate, el burro, de aproximadamente 14 años, presentaba un deterioro visible en varias partes de su cuerpo. Entre los hallazgos iniciales se reportaron lesiones en la zona posterior, desgaste en los cascos y...