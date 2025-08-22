Rescatados cuatro guacamayos semi-abandonados en un local de alquiler turístico en el centro de Madrid

Agentes de las comisarías de Medio Ambiente (CMA) y de Coordinación Judicial (CCJ) de la Policía Municipal de Madrid han recuperado cuatro guacamayos con graves carencias de cuidados en un local de alquiler turístico en el distrito madrileño de Centro y cuyo propietario carecía de los permisos necesarios para su tenencia como aves exóticas. En concreto estas cuatro aves, dos guacamayos rojos o aliverdes (Ara chloropterus) y otros dos guacamayos escarlatas (Ara macao), se encuentran protegidas por el Convenio Internacional CITES (Convención