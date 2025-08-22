edición general
Rescatados cuatro guacamayos semi-abandonados en un local de alquiler turístico en el centro de Madrid

Agentes de las comisarías de Medio Ambiente (CMA) y de Coordinación Judicial (CCJ) de la Policía Municipal de Madrid han recuperado cuatro guacamayos con graves carencias de cuidados en un local de alquiler turístico en el distrito madrileño de Centro y cuyo propietario carecía de los permisos necesarios para su tenencia como aves exóticas. En concreto estas cuatro aves, dos guacamayos rojos o aliverdes (Ara chloropterus) y otros dos guacamayos escarlatas (Ara macao), se encuentran protegidas por el Convenio Internacional CITES (Convención

#4 pandasucks
#3 Un ex empleado un poco cotorra debió de dar aviso.
#1 pandasucks
Menos mal que esos agentes estaban al loro.
Chinchorro #3 Chinchorro
#1 Menudos pájaros los dueños.
reivaj01 #5 reivaj01
#3 Y los vecinos sin decir ni pio.
#6 pandasucks
#5 Y los actuales dueños, volaron.
insulabarataria #8 insulabarataria
#6 más vale cuatro pájaros en mano, que ciento volando.
victorjba #7 victorjba
#1 Ya dijo Tierno Galván que había que estar al loro. Y que el que no estuviese colocado que se colocase xD
