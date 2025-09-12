Rescatado un gato en un incendio en Portland [ENG]  

edición general
Los bomberos lograron extinguir el fuego en una casa cercana a una iglesia coreana de Portland, además de lograr entrar al interior y rescatar a un gato.

2 comentarios
Priorat #1 Priorat *
Si llegan a rescatar una persona no es noticia. Así está el mundo.
Asimismov #2 Asimismov
Seguro que el gato pagaba la cuota de bomberos.
