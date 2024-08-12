La resaca de la ola de calor deja 103 muertos en la Comunidad Valenciana en la semana más mortífera de la década

La ola de calor de mediados de agosto, con ocho días de temperaturas extremas, deja la semana más mortífera de la década por muertes atribuibles al calor. En los últimos siete días, las estadísticas del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III recogen un total de 103 personas fallecieron por estrés térmico acumulado en la Comunitat Valenciana. Para encontrar un dato tan trágico, habría que remontarse a la segunda semana de agosto del año 2022, cuando la cifra alcanzó las 89
"Uno de cada tres malagueños quiere cambiar de vivienda por las altas temperaturas en verano"
En 2024, se registraron 348 asesinatos dolosos o homicidios en España
Hasta julio de 2025, los accidentes de tráfico en España han causado la muerte de 658 personas
Los datos provisionales del primer trimestre de 2025 indican que 162 personas han fallecido en accidentes de trabajo durante este periodo, En 2024, se registraron 796 muertes por accidentes laborales en España
El verano de 2025 ha sido el más mortal por calor en la historia de España, con más de 3.000 muertes atribuibles a las altas temperaturas, un aumento del 40% respecto al año anterior.
El cambio climático ya es/será irreversible