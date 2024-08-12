edición general
La resaca de la ola de calor deja 103 muertos en la Comunidad Valenciana en la semana más mortífera de la década

La ola de calor de mediados de agosto, con ocho días de temperaturas extremas, deja la semana más mortífera de la década por muertes atribuibles al calor. En los últimos siete días, las estadísticas del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III recogen un total de 103 personas fallecieron por estrés térmico acumulado en la Comunitat Valenciana. Para encontrar un dato tan trágico, habría que remontarse a la segunda semana de agosto del año 2022, cuando la cifra alcanzó las 89

#4 Leon_Bocanegra
Esto es evidentemente culpa de la izquierda por inventar el cambio climático.
mosfet #5 mosfet
#4 Efectivamente, del Sanchismo , el terraplanismo y comunismo , sobre todo comunismo porque la bandera es roja y el calor es rojo, sin embargo el color del pepé es azul y eso traerá fresquito.
Dragstat #6 Dragstat
Ya no se construye casi vivienda para la población en general, y hay muchas personas atrapadas en viviendas construidas el siglo pasado que no están preparadas para el calor. Así empezamos a ver noticias como estas:

"Uno de cada tres malagueños quiere cambiar de vivienda por las altas temperaturas en verano"

cadenaser.com/andalucia/2024/08/12/uno-de-cada-tres-malaguenos-quiere-
Imag0 #8 Imag0
Por poner un poco de perspectiva a este tema:

{0x1f52a} En 2024, se registraron 348 asesinatos dolosos o homicidios en España
:ferrari: Hasta julio de 2025, los accidentes de tráfico en España han causado la muerte de 658 personas
{0x1f528} Los datos provisionales del primer trimestre de 2025 indican que 162 personas han fallecido en accidentes de trabajo durante este periodo, En 2024, se registraron 796 muertes por accidentes laborales en España
{0x1f31e} El verano de 2025 ha sido el más mortal por calor en la historia de España, con más de 3.000 muertes atribuibles a las altas temperaturas, un aumento del 40% respecto al año anterior.
OCLuis #1 OCLuis
El año que viene habrá más muertos por el calor... hasta que se alcance una cantidad en la que la gente se rebele y pida responsabilidades.
#9 omega7767
#1 demasiado tarde.

El cambio climático ya es/será irreversible
mariKarmo #3 mariKarmo
Terrorismo climático era no? jajaajja.
#2 AlexGuevara *
En Valencia siempre ha habido olas de calor con 103 muertos. Lo normal para VOX, el cuñadismo desatado
#7 tromperri
Estadísticamente un 65 o así votaron a partidos que niegan el cambio climático o se lo toman a la ligera.
