La resaca de la ola de calor deja 103 muertos en la Comunidad Valenciana en la semana más mortífera de la década

La ola de calor de mediados de agosto, con ocho días de temperaturas extremas, deja la semana más mortífera de la década por muertes atribuibles al calor. En los últimos siete días, las estadísticas del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III recogen un total de 103 personas fallecieron por estrés térmico acumulado en la Comunitat Valenciana. Para encontrar un dato tan trágico, habría que remontarse a la segunda semana de agosto del año 2022, cuando la cifra alcanzó las 89