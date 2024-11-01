edición general
Los requisitos del Gobierno para frenar los “chiringuitos” universitarios: del informe favorable a un mínimo de estudiantes

Se acabó que las comunidades autónomas puedan aprobar universidades privadas a su libre albedrío. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma del Real Decreto que regula los requisitos mínimos que deben tener las universidades para ser consideradas como tal, endureciendo una normativa que en los últimos años no ha sido capaz de detener la “eclosión” de centros privados en España, algunos de ellos, dice el Gobierno, de dudosa calidad.

Thornton #1 Thornton
La ley se hace para evitar cosas como esta

www.publico.es/opinion/columnas/ayuso-chiringuito-universidad.html
0 K 20
Supercinexin #2 Supercinexin
Bien hecho. Hay que barrer toda la mierda que ha generado el PP con sus "universidades" privadas de curas y demás morralla, auténticos chiringuitos pagados con dinero público para regalar "títulos" recién inventados a juntaletras, todos de derechas y liberatas, para poder calzarlos como "expertos" aquí y allá.
0 K 17
#3 cajadecartonmojada *
¿"Dudosa calidad"?
Oiga, no, dudas ninguna.
0 K 13
alcama #4 alcama
¿ Dentro de chiringuitos incluyen crear cátedras extraordinarias a la mujer del presidente del Gobierno, incluso sin tener los estudios?
0 K 5

