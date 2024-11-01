Los requisitos del Gobierno para frenar los “chiringuitos” universitarios: del informe favorable a un mínimo de estudiantes

Se acabó que las comunidades autónomas puedan aprobar universidades privadas a su libre albedrío. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma del Real Decreto que regula los requisitos mínimos que deben tener las universidades para ser consideradas como tal, endureciendo una normativa que en los últimos años no ha sido capaz de detener la “eclosión” de centros privados en España, algunos de ellos, dice el Gobierno, de dudosa calidad.