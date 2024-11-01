edición general
2 meneos
14 clics
Repunte del Virus del Nilo en Europa: 2025 supera la media de la última década

Repunte del Virus del Nilo en Europa: 2025 supera la media de la última década

Europa enfrenta en 2025 una de las temporadas más intensas de virus del Nilo Occidental (VNO) de la serie histórica reciente, con cifras que superan la media de la última década. Hasta el 3 de septiembre, se han notificado 652 casos humanos, con 38 fallecimientos, siendo Italia el epicentro del brote con 500 infecciones y 32 muertes. Aunque los registros no alcanzan los picos de 2018, 2022 y 2024, los datos reflejan una circulación amplia del virus en Europa, con nuevas regiones afectadas y una notable incidencia en la población de mayor edad.

| etiquetas: europa , 2025 , repunte , virus del nilo
2 0 0 K 37 mnm
3 comentarios
2 0 0 K 37 mnm
LinternaGorri #1 LinternaGorri
igual es esta la emergencia que prevée vonder. Nada, pasaporte fiebre del nilo, restringir derechos a los ciudadanos por su bien e hipervigilancia en las calles, fomentando la policía de balcón y su colaboración. No vaya a ser que se saturen los hospitales, que ahora hay incluso menos médicos en proporción que hace cinco años.
0 K 14
cosmonauta #2 cosmonauta *
#1 :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil:

¡la pastilla!
0 K 12
#3 gadish
Supera la media no signfiica que sea una emergencia.
Precisamente si no superase la meda...el año anterior en cantidad de casos habrïía sido un año de emergencia.
0 K 8

menéame