Repunte del Virus del Nilo en Europa: 2025 supera la media de la última década

Europa enfrenta en 2025 una de las temporadas más intensas de virus del Nilo Occidental (VNO) de la serie histórica reciente, con cifras que superan la media de la última década. Hasta el 3 de septiembre, se han notificado 652 casos humanos, con 38 fallecimientos, siendo Italia el epicentro del brote con 500 infecciones y 32 muertes. Aunque los registros no alcanzan los picos de 2018, 2022 y 2024, los datos reflejan una circulación amplia del virus en Europa, con nuevas regiones afectadas y una notable incidencia en la población de mayor edad.