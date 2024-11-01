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Los republicanos impulsan un nuevo "fondo discrecional" para el ICE mientras recortan la ayuda alimentaria a millones de personas (ENG)

La resolución, aprobada la semana pasada por el Senado, controlado por los republicanos , les otorga la facultad de destinar hasta 140 mil millones de dólares en total al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), agencias que el presidente Donald Trump ha desplegado en ciudades estadounidenses con consecuencias fatales . Los republicanos han declarado que planean destinar aproximadamente 70 mil millones de dólares en total a las agencias de inmigración.

| etiquetas: ice , usa , fondos ilimitados , republicanos , trump
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2 comentarios
2 1 0 K 27 actualidad
sotillo #2 sotillo
Han votado línea y continuamos para bingo
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#1 Alcalino
El plan de las élites, Palantir, Elon musk y compañía es convertir el país en el cuento de la criada, pero no solo para las mujeres, sino para todos los pobres.

Porque, y esta es la clave: en un sistema capitalista libertario, un pobre es de facto un esclavo.

Quieren un país de esclavos para ser explotados a discreción de las elites
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menéame