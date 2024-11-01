Los republicanos impulsan un nuevo "fondo discrecional" para el ICE mientras recortan la ayuda alimentaria a millones de personas (ENG)

La resolución, aprobada la semana pasada por el Senado, controlado por los republicanos , les otorga la facultad de destinar hasta 140 mil millones de dólares en total al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), agencias que el presidente Donald Trump ha desplegado en ciudades estadounidenses con consecuencias fatales . Los republicanos han declarado que planean destinar aproximadamente 70 mil millones de dólares en total a las agencias de inmigración.