Republicano de Minnesota abandona la carrera por la gobernación, citando el manejo del partido sobre la aplicación de las leyes de inmigración(ENG)

El republicano Chris Madel anunció el lunes que estaba poniendo fin a su candidatura para gobernador de Minnesota, señalando el manejo de su partido sobre la aplicación de las leyes de inmigración en su estado como su justificación. "No puedo apoyar la represalia declarada de los republicanos nacionales contra los ciudadanos de nuestro estado, ni puedo considerarme miembro de un partido que haría tal cosa," dijo Madel en un video publicado en X.