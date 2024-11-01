Republicano interroga a Kash Patel sobre los supuestos cómplices de Epstein y enumera a 20 personas [ENG]

Estos documentos en posesión del FBI —en su posesión— detallan al menos a 20 hombres, entre ellos el Sr. Jes Staley, director ejecutivo de Barclays Bank, a quien Jeffrey Epstein traficó con víctimas menores como Virginia Roberts Giuffre. Esa lista incluye al menos a otras 19 personas: un productor de Hollywood multimillonario, un príncipe real, una figura destacada de la industria musical, un prominente banquero, un alto funcionario gubernamental, un expolítico de alto perfil, un mago, el propietario de una empresa automovilística italiana,...