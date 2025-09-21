Republica Dominicana reporta ataque de Estados Unidos a embarcación con droga cerca a sus costas en el Caribe

República Dominicana reportó este domingo que Estados Unidos atacó una embarcación que transportaba drogas cerca de sus costas, en el mar Caribe. Esta acción ocurre en medio de las tensiones con Venezuela y de la operación antinarcóticos anunciada por Donald Trump en la región. El anuncio fue realizado por Carlos Devers, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en República Dominicana, junto con una funcionaria de la embajada de Estados Unidos, cuya identidad no fue revelada.