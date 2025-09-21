edición general
9 meneos
9 clics
Republica Dominicana reporta ataque de Estados Unidos a embarcación con droga cerca a sus costas en el Caribe

Republica Dominicana reporta ataque de Estados Unidos a embarcación con droga cerca a sus costas en el Caribe

República Dominicana reportó este domingo que Estados Unidos atacó una embarcación que transportaba drogas cerca de sus costas, en el mar Caribe. Esta acción ocurre en medio de las tensiones con Venezuela y de la operación antinarcóticos anunciada por Donald Trump en la región. El anuncio fue realizado por Carlos Devers, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en República Dominicana, junto con una funcionaria de la embajada de Estados Unidos, cuya identidad no fue revelada.

| etiquetas: republica dominicana , eeuu , ataque , embarcación , carlos devers
7 2 0 K 111 actualidad
9 comentarios
7 2 0 K 111 actualidad
Cehona #1 Cehona
¿Podemos en España "neutralizar" las narcolanchas como ellos?
Más de uno daríamos al botón, aunque pusiera "no tocar" y fuera amigo de frijolito.
1 K 31
Artok #4 Artok
#1 aquí deben detenerlas antes para comprobar que que efectivamente llevan droga. Si sacan un arma en segundos claro que quedan totalmente neutralizados
0 K 9
Andreham #7 Andreham
#1 ¿Por qué nos limitamos a "neutralizar" la narcolancha? ¿Por qué no "neutralizar" a los consumidores y a los traficantes?

En el baño del Congreso pones una torreta que si ve un polvo blanco dispare y en dos días el hemiciclo se queda a la mitad de afluencia.
0 K 8
acido303 #9 acido303
#7 Por qué no legalizar las drogas, recaudar impuestos y quitarles el medio de financiación a delincuentes? Se iba a ahorrar un montón en seguridad ... A lo mejor es que es un negocio la prohibición también ... ¬¬
0 K 7
acido303 #8 acido303
#1 En España, de momento, se respetan los derechos humanos.
0 K 7
Artok #6 Artok *
Por cierto, veo muy lógico que ahora esas narcos lanchas usen estas rutas con la armada estadounidense ahí. Mucho mejor que por tierra, aire u otras zonas menos vigiladas. Siempre mejor al descubierto por la zona de la armada, disimular la carga en cualquier carguero o pesquero no les merece la pena
1 K 19
#5 R2dC *
¿Y como saben que tenía droga la embarcación?

Edit: "Se incautaron 377 paquetes de la sustancia a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, en la provincia de Pedernales", aseguró Carlos Devers, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). La entidad precisó que 60 de los paquetes recuperados estaban "totalmente destruidos como consecuencia de la explosión de la embarcación".

Hay que me lol... ya podéis empezar con el chiste de los 100 paquetes que se perdieron a partir de aquí.
0 K 13
eltxoa #3 eltxoa
Lo vería con buenos ojos. Las drogas son antirrevolucionarias. Pero la izquierda porreta kamikaze protestaría. No sé que de derechos humanos y juicio justo y patatas. :troll:
0 K 11
#2 unocualquierax
Error de concepto : dice "sus costas". No, República Dominicana no tiene costas, todas las costas de América son de los "Americanos".
0 K 7

menéame