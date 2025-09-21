Republica Dominicana reporta ataque de Estados Unidos a embarcación con droga cerca a sus costas en el Caribe

República Dominicana reportó este domingo que Estados Unidos atacó una embarcación que transportaba drogas cerca de sus costas, en el mar Caribe. Esta acción ocurre en medio de las tensiones con Venezuela y de la operación antinarcóticos anunciada por Donald Trump en la región. El anuncio fue realizado por Carlos Devers, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en República Dominicana, junto con una funcionaria de la embajada de Estados Unidos, cuya identidad no fue revelada.
Edit: "Se incautaron 377 paquetes de la sustancia a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, en la provincia de Pedernales", aseguró Carlos Devers, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). La entidad precisó que 60 de los paquetes recuperados estaban "totalmente destruidos como consecuencia de la explosión de la embarcación".
