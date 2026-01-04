edición general
Repsol se juega 13.000 millones en Venezuela

Repsol es el grupo español que más dinero se juega en Venezuela. Tras EEUU, es la mayor fuente de reservas y producción de hidrocarburos de la primera petrolera española. Repsol es, sin duda, la empresa española que más dinero se juega en Venezuela. La primera petrolera española concentra allí una gran parte de sus reservas mundiales de petróleo y gas, y de su producción. En concreto, según datos de 2024, la producción anual de Repsol en Venezuela se elevó a 24 millones de barriles equivalentes de petróleo (mbep). Aunque es fundamentalmente gas

StuartMcNight #1 StuartMcNight
LOL… Que se vaya pensando registrarse en Delaware si quiere conservar algo.
tul #2 tul
ya veras que disgusto se lleva josujon cuando le digan los gringos que a chuparla xD
skaworld #3 skaworld *
No se que me da que esos 13k millones estaban asegurados a nombre de Edmundo González y María Corina Machado... Y la clausula creo que no la han calibrado bien y ha reventao... El clasico vamos a dejar a los franceses pasar para invadir Portugal y huyba tu que lio que nos han hecho el tocomocho...
#4 malarte
En Repsol pueden estar tranquilos, hace mucho que los accionistas principales son fondos de inversión e instituciones mayoritariamente anglosajonas.
