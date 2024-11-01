edición general
Repsol eleva un 8% sus ganancias en 2025, hasta 1.899 millones, y dispara retribución a sus accionistas

Repsol obtuvo un beneficio neto de 1.899 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 8,1% con respecto a los 1.756 millones de euros del ejercicio anterior, impactado por un escenario marcado por la volatilidad, con menores precios del crudo y del gas y unos márgenes moderados en el refino, informó la compañía, que, además, prometió una retribución total a sus accionista en 2026, incluyendo dividendo en efectivo y recompras de acciones, de unos 1.900 millones de euros.

    Garamendi, ahí tienes que defender a los pequeños empresarios y autónomos. El sueldo de los trabajadores debe ser DIGNO.
    Normal, baja el precio del crudo y no repercuten esa bajada al precio de la gasolina, claro que ganan más.
