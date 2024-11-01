Representantes de Wall Street y fondos buitre viajarán a Venezuela en marzo para explorar "oportunidades de inversión" de entre 500 y 750 mil millones de dólares

en los próximos cinco años, los inversores extranjeros podrían encontrar en Venezuela un volumen de negocios potencial que oscilaría entre 500.000 y 750.000 millones de dólares, una cifra que ilustra el apetito de las grandes fortunas estadounidenses por los recursos del país caribeño tras la operación militar ordenada por Washington. Parte de estos inversores ya habían tomado posiciones en determinados bonos venezolanos anticipando un escenario de “cambio de régimen”, y que el derrocamiento y secuestro de Maduro por parte de Estados Unidos hab
El valor del dólar no está determinado por la capacidad económica real de Estados Unidos sino por el hecho que es la moneda utilizada para establecer el precio del petróleo, del oro y de las mercancías en general. La decisión venezolana de disociar del dólar el precio del petróleo sacude todo el edificio imperial basado en el dólar. Si el ejemplo de Venezuela se expandiera, si el dólar ya no fuese la principal moneda del comercio y de las reservas monetarias mundiales,.. caería el valor de la moneda estadounidense