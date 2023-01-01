edición general
El representante MAGA Josh Schriver arremete contra las protecciones LGBTQ+ de Elliott-Larsen en su último ataque (Eng)

El 29 de julio, el duende del caos introdujo la HB 4751, que eliminaría las protecciones de orientación sexual e identidad de género de la Ley de Derechos Civiles Elliott-Larsen - esencialmente tratando de borrar las protecciones contra la discriminación duramente ganadas que se ampliaron para incluir a los Michiganders LGBTQ + en 2023. Aparentemente, alguien olvidó decirle a Schriver que su última actuación lo dejó públicamente humillado, avergonzado a nivel nacional y literalmente huyendo de la habitación.

