Representante de Clinton pide que se publiquen todos los archivos de Epstein vinculados al expresidente

Angel Ureña, representante del 42.º presidente de Estados Unidos, afirmó en un comunicado difundido el lunes: “Lo que el Departamento de Justicia ha publicado hasta ahora, y la forma en que lo hizo, deja algo claro: están protegiendo a alguien o algo. No sabemos a quién, qué ni por qué. Pero sí sabemos esto: nosotros no necesitamos ese tipo de protección”.