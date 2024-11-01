edición general
11 meneos
9 clics
Representante de Clinton pide que se publiquen todos los archivos de Epstein vinculados al expresidente

Representante de Clinton pide que se publiquen todos los archivos de Epstein vinculados al expresidente

Angel Ureña, representante del 42.º presidente de Estados Unidos, afirmó en un comunicado difundido el lunes: “Lo que el Departamento de Justicia ha publicado hasta ahora, y la forma en que lo hizo, deja algo claro: están protegiendo a alguien o algo. No sabemos a quién, qué ni por qué. Pero sí sabemos esto: nosotros no necesitamos ese tipo de protección”.

| etiquetas: bill clinton , trump , lista epstein , publicación
10 1 0 K 128 actualidad
5 comentarios
10 1 0 K 128 actualidad
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Están protegiendo al loco pederasta Trump que sale haciendo sus depravaciones en varias.
2 K 52
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 Trump Jr. escribió en 2023: “¡Muéstrennos la lista completa de clientes de Epstein ahora! ¿Por qué alguien protegería a esos canallas? ¡Háganse esta pregunta diariamente y la respuesta será muy evidente!”
3 K 72
themarquesito #3 themarquesito
Órdago de Bill Clinton
2 K 47
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 si no tiene nada que temer es hacer esto.
Trump queda expuesto y a la espera de que hacer…
1 K 32
#5 unocualquierax *
#4
Pero tú conoces perfectamente a Trump.
Es un psicópata de libro.
A él le da igual quedar expuesto.
Comete ilegalidades una detrás de otra y nadie le para los pies.
Puede hacer lo que le dé la gana y decir lo que le dé la gana y sus votantes le seguirán defendiendo con uñas y dientes. Diga las mentiras que diga, diga las barbaridades que diga.
Cuando dijo aquello de "puedo disparar a la multitud y la gente me seguirá votando", es que es exactamente así.
1 K 21

menéame