Réplica a Pedro Jota: lo que le pasa a El Español le ha pasado a Jot Down, a Menéame y a todo el que depende de las oligarquías tecnológicas

Estimado Pedro Jota, lo que describes en tu carta dramática sobre los ataques sufridos por El Español no es una anomalía única ni una persecución personalizada. Es la condición estructural de todo el ecosistema mediático contemporáneo. Lo que para ti ha sido un terremoto repentino, para muchos otros medios es un seísmo permanente. Oscilaciones brutales de tráfico, suplantaciones, bloqueos arbitrarios, falsos positivos en redes sociales, discriminaciones en el reparto de publicidad institucional... es sistémico. Llevamos tiempo denunciándolo.