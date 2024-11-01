edición general
12 meneos
91 clics
Réplica a Pedro Jota: lo que le pasa a El Español le ha pasado a Jot Down, a Menéame y a todo el que depende de las oligarquías tecnológicas

Réplica a Pedro Jota: lo que le pasa a El Español le ha pasado a Jot Down, a Menéame y a todo el que depende de las oligarquías tecnológicas

Estimado Pedro Jota, lo que describes en tu carta dramática sobre los ataques sufridos por El Español no es una anomalía única ni una persecución personalizada. Es la condición estructural de todo el ecosistema mediático contemporáneo. Lo que para ti ha sido un terremoto repentino, para muchos otros medios es un seísmo permanente. Oscilaciones brutales de tráfico, suplantaciones, bloqueos arbitrarios, falsos positivos en redes sociales, discriminaciones en el reparto de publicidad institucional... es sistémico. Llevamos tiempo denunciándolo.

| etiquetas: pedro jota , el español , jot down , menéame , google , serp , seo , ionos , spf , dkim
10 2 0 K 175 tecnología
2 comentarios
10 2 0 K 175 tecnología
frankiegth #1 frankiegth *
"...Lo que le pasó a El Español la semana pasada no fue un rayo en cielo sereno. Fue, sencillamente, otro capítulo de la misma historia que arrastramos todos: la dependencia tóxica de Google..."

Los monopolios y sus caprichos. Multinacionales jugando al Monopoly con todos los billetes a su disposición.  media
1 K 23
#2 R2dC
Mala suerte... pagad más en publicidad a google la próxima vez.

A ver si la cuenta premium se creen que es gratis.
0 K 10

menéame