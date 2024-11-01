El repaso de Emilio Delgado al diputado del PP que le afeó vivir en un piso de un fondo buitre: "Sinvergüenzas"  

Después de vender los pisos que pagamos todos a un fondo buitre, el PP me monta una campaña por vivir de alquiler en uno de esos pisos. No voy a pasarles ni una. Ni una. "Ustedes, pedazo de sinvergüenzas, cogieron pisos de protección pública y se los vendieron a ellos (fondos buitre). Y ahora mismo han duplicado el precio de esos pisos. Podría parecer que son imprudentes, pero no lo son. Son sinvergüenzas"
| etiquetas: emilio delgado , pp , fondo buitre
Yo le dije que los cojones veintitrés, que lo mismo va a ser Emilio Delgado que José María Figaredo
De repente igual no te sale, pero yo le diría a Osorio que trate de suavizarlo como hizo el otro día.
Actuar sin vergüenza es algo que no es un insulto y vender esas viviendas que pagó la CdM a un fondo buitre para que está haga negocio, no sé si es de sinvergüenzas, pero si es tener muy poca vergüenza, o ninguna.
Haces una labor necesaria, nunca lo dejes.