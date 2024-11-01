edición general
200 meneos
989 clics
El repaso de Emilio Delgado al diputado del PP que le afeó vivir en un piso de un fondo buitre: "Sinvergüenzas"

El repaso de Emilio Delgado al diputado del PP que le afeó vivir en un piso de un fondo buitre: "Sinvergüenzas"  

Después de vender los pisos que pagamos todos a un fondo buitre, el PP me monta una campaña por vivir de alquiler en uno de esos pisos. No voy a pasarles ni una. Ni una. "Ustedes, pedazo de sinvergüenzas, cogieron pisos de protección pública y se los vendieron a ellos (fondos buitre). Y ahora mismo han duplicado el precio de esos pisos. Podría parecer que son imprudentes, pero no lo son. Son sinvergüenzas"

| etiquetas: emilio delgado , pp , fondo buitre
89 111 0 K 414 actualidad
12 comentarios
89 111 0 K 414 actualidad
Comentarios destacados:      
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Justo hace poco un conocido de esos que van de "TODO MAL" me dijo que "estarás de acuerdo en que todos los políticos son iguales"

Yo le dije que los cojones veintitrés, que lo mismo va a ser Emilio Delgado que José María Figaredo
12 K 120
Porrancho #11 Porrancho
#2 Esa es su excusa para votar mierda.
1 K 17
lvalin #1 lvalin
Okdiario apunta y un peperillo de a pié dispara en la Asamblea. Lástima no haber caído en la cuenta antes de que enfrente hay alguien ilustrado para definirles: Emilio Delgado, su nombre.
7 K 76
Malinke #4 Malinke
No vi el vídeo entero, pero el otro día estaba Osorio intentando rebajar el insulto de «caniche» que Ayuso tuvo a bien usar contra la oposición.
De repente igual no te sale, pero yo le diría a Osorio que trate de suavizarlo como hizo el otro día.
Actuar sin vergüenza es algo que no es un insulto y vender esas viviendas que pagó la CdM a un fondo buitre para que está haga negocio, no sé si es de sinvergüenzas, pero si es tener muy poca vergüenza, o ninguna.
5 K 63
Bonzaitrax #7 Bonzaitrax
Sinvergüenzas les llama xD muy, pero que muy educado ha sido al contestar al pptarra. Son HIJOS DE LA GRA PUTA, así en mayúsculas.
3 K 50
#9 Anais33
A veces pienso que estos educados en colegios y universidades de mucho pago, se creen tocados con un halo divino y los demás somos tontos, pero, ah! Había caído que Emilio no es tonto, tiene la cabeza bien amueblada y un discurso muy bien pensado. Han ido a por lana y salieron esquilados.
0 K 7
lib_free #3 lib_free
Menos mal que esta aquí PSOE, Podemos y Sumar y que el acceso a la vivienda esta garantizado y los alquileres son asequibles.
3 K -12
#5 pushakk *
#3 ni podemos está en el gobierno ni el gobierno tiene competencias sobre la vivienda. Así que ya sabes, ten un poco de amor propio y deja de hacer el ridículo.
15 K 137
BiRDo #6 BiRDo
#3 Algún día hasta te enterarás de cómo funciona el sistema autonómico y quién tiene las competencias. Mientras tanto, culpa de todo a quien te salga de las narices, que vas a seguir quedando como el ignorante que eres.
11 K 113
ahoraquelodices #8 ahoraquelodices
#3 En tu casa te llaman “el enterao”, no?
3 K 32
Porrancho #10 Porrancho
#3 Y menos mal que te tenemos a ti para soltar simplezas.

Haces una labor necesaria, nunca lo dejes.  media
2 K 32
Catapulta #12 Catapulta
#3 Enorme ridículo.
0 K 10

menéame