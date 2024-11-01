El repaso de Afra Blanco a la influencer trumpista que Susanna Griso termina sentenciando: "¡Eres una machista!"

"Dices que fuiste feminista, pero ya no lo eres. En esta mesa, el hecho de que seamos cuatro mujeres y dos hombres tiene mucho de feminismo. El hecho de que tú vengas aquí a decir auténticas barbaridades y mentir también tiene mucho de la lucha feminista y que hombres no hablen por ti. El hecho de que tú tengas una cuenta bancaria y no tu marido tiene mucho de feminismo. Incluso que tú tengas derecho a votar, aunque Clara Campoamor se tirara de los pelos, tiene mucho de feminismo. ¿Qué podemos esperar de una persona que defiende a Trump?
Nunca entenderé lo orgullosas que se sienten las feministas de conseguir que haya más mujeres en distintos puestos, yo nunca me he sentido orgulloso de que haya más hombres ya que por mucho que sean hombres como yo no les conozco de nada. Pero bueno, cada cual se ilusiona por lo que quiere