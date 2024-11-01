El repaso de Afra Blanco a la influencer trumpista que Susanna Griso termina sentenciando: "¡Eres una machista!"

"Dices que fuiste feminista, pero ya no lo eres. En esta mesa, el hecho de que seamos cuatro mujeres y dos hombres tiene mucho de feminismo. El hecho de que tú vengas aquí a decir auténticas barbaridades y mentir también tiene mucho de la lucha feminista y que hombres no hablen por ti. El hecho de que tú tengas una cuenta bancaria y no tu marido tiene mucho de feminismo. Incluso que tú tengas derecho a votar, aunque Clara Campoamor se tirara de los pelos, tiene mucho de feminismo. ¿Qué podemos esperar de una persona que defiende a Trump?