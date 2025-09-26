edición general
14 meneos
25 clics
Reparten 80 "walkies" entre los vecinos de València: "Va a llover en 4 días y no hay plan de emergencias"

Reparten 80 "walkies" entre los vecinos de València: "Va a llover en 4 días y no hay plan de emergencias"  

Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción crean una red de comunicación alternativa e inician una campaña de recogida de firmas para exigir un plan comarcal y una participación ciudadana "real, porque nos están ignorando"

| etiquetas: dana , pp , mazon , cambio climático , valencia
11 3 1 K 142 actualidad
8 comentarios
11 3 1 K 142 actualidad
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Vergonzoso que esos parásitos ladrones sigan al mando de la Generalitad Valenciana.
1 K 23
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
El 29 de octubre fue una masacre y con las acequias colapsando, calles hundíendose, edificios en peligro de derrumbe seguimos igual o peor

Va a ser otra masacre, pero es más rentable reconstruir que prevenir, que espanta la actividad económica
1 K 20
Torrezzno #4 Torrezzno
Deberian repartir las radio linternas esas
0 K 20
#3 diablos_maiq
En cuanto repartan los talkies lo tienen todo.
0 K 10
ruinanamas #8 ruinanamas
mediante walkie-talkie de frecuencia libre, con alcance de 30 kilómetros que alcanzan los 50 en campo abierto...
Señores organizadores del reparto de walkies, un PMR no llega mas lejos de 8km en campo abierto, 12km si me apuras. Tener un walkie chino de 20 euros sin certificación y con antena desmontable para usarlo en las frecuencias de PMR es ILEGAL.
En una emergencia si los usas, un radioaficionado te va a responder, pero no se puede usar como si fuesen audios de whatsapp (usarlo para organizarse) HAY QUE EXAMINARSE Y OBTENER INDICATIVO.
0 K 9
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
pero luego devolvedlos tete!!! que nos conocemos y como no llueva al wallapop
0 K 8
#2 pedromoralesnn_62a8fccf7
Han fallado todos y siguen fallando
0 K 6

menéame