Reparten 80 "walkies" entre los vecinos de València: "Va a llover en 4 días y no hay plan de emergencias"  

Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción crean una red de comunicación alternativa e inician una campaña de recogida de firmas para exigir un plan comarcal y una participación ciudadana "real, porque nos están ignorando"
| etiquetas: dana , pp , mazon , cambio climático , valencia
Va a ser otra masacre, pero es más rentable reconstruir que prevenir, que espanta la actividad económica
Señores organizadores del reparto de walkies, un PMR no llega mas lejos de 8km en campo abierto, 12km si me apuras. Tener un walkie chino de 20 euros sin certificación y con antena desmontable para usarlo en las frecuencias de PMR es ILEGAL.
En una emergencia si los usas, un radioaficionado te va a responder, pero no se puede usar como si fuesen audios de whatsapp (usarlo para organizarse) HAY QUE EXAMINARSE Y OBTENER INDICATIVO.