Los rentistas pagan menos impuestos que tú  

En este vídeo Jaime Palomera explica por qué acceder a una vivienda hoy funciona como incorporarse tarde a una partida de Monopoly: por mucho que te esfuerces, las reglas están pensadas para que pierdas. En él, desgrana cómo funciona el sistema actual de privilegios fiscales, por qué acumular pisos y vivir de rentas está subvencionado por el Estado y cómo estas políticas disparan los precios del alquiler mientras castigan a quienes viven de su trabajo.