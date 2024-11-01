Los rentistas pagan menos impuestos que tú  

En este vídeo Jaime Palomera explica por qué acceder a una vivienda hoy funciona como incorporarse tarde a una partida de Monopoly: por mucho que te esfuerces, las reglas están pensadas para que pierdas. En él, desgrana cómo funciona el sistema actual de privilegios fiscales, por qué acumular pisos y vivir de rentas está subvencionado por el Estado y cómo estas políticas disparan los precios del alquiler mientras castigan a quienes viven de su trabajo.
| etiquetas: vivienda , mercado inmobiliario , rentismo , privilegios fiscales
monopoly: casillas fijas vs suelo no edificado e España... Se puede limitar la compra y/o ampliar superficie a edificar.
Claro que está caro, y más un piso, q no implica ni ser el dueño de un terreno.
Otra cosa es que haya gente dispuesto a pagarlo.
Según lo veo yo, un alquiler no debería ser más caro que una hipoteca, pero lo mismo soy raro.
Estoy de acuerdo en eso.. pero no es lo que se reclama con los topes al alquiler o alquiler vitalicio si no descorrelaccionarlo.
Ahora bien si ello se convierte en un negocio con ánimo de lucro como hace ya muchos años perciben las comunidades autónomas , ayuntamiento s y ministerio de vivienda, se deberían haber tomado las medidas por una ley ,seria, de inicio de vivienda pública en alquiler en grandes ciudades y sus entornos metropolitanos debiendo el Estado financiar el suelo durante cien años como mínimo regulando un alquiler social vigilando su cumplimiento . Es la única forma de arrastrar los precios de compra y alquiler hacia abajo
Por lo que muy pocas cumplen su función social.
/sarcasm
Comprar 3 o + viviendas para ponerlas en alquiler desmesurado o para turismo, mal.
Fácil de entender.
Han subido tanto el precio que ahora el riesgo ha aumentado. Esto con precios normales no pasaría.
Luego lloran, el gobierno con una rentista como ministra vendrá a salvarles el culo de su mala inversión. Le llaman capitalismo, pero es un capitalismo de amiguetes.
Sonará injusto pero o atajamos este problema de raíz o nos vamos al garete.