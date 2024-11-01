edición general
Los rentistas pagan menos impuestos que tú

En este vídeo Jaime Palomera explica por qué acceder a una vivienda hoy funciona como incorporarse tarde a una partida de Monopoly: por mucho que te esfuerces, las reglas están pensadas para que pierdas. En él, desgrana cómo funciona el sistema actual de privilegios fiscales, por qué acumular pisos y vivir de rentas está subvencionado por el Estado y cómo estas políticas disparan los precios del alquiler mientras castigan a quienes viven de su trabajo.

| etiquetas: vivienda , mercado inmobiliario , rentismo , privilegios fiscales
#3 gershwin *
socimi 0% impuesto sociedades: media verdad... el 80% deben repartirlo en dividendos que pagan por IRPF con un gravamen especial del 19% a socios con más del 5% participación (si les tocara pagar menos del 10%). Y otro gravamen especial del 15% sobre beneficios no repartidos.
sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manu

monopoly: casillas fijas vs suelo no edificado e España... Se puede limitar la compra y/o ampliar superficie a edificar.
Falk
Falk #10 Falk
#9 a quien no le parece caro?

Claro que está caro, y más un piso, q no implica ni ser el dueño de un terreno.

Otra cosa es que haya gente dispuesto a pagarlo.

Según lo veo yo, un alquiler no debería ser más caro que una hipoteca, pero lo mismo soy raro.
gershwin
#14 gershwin
#10 "un alquiler no debería ser más caro que una hipoteca,"
Estoy de acuerdo en eso.. pero no es lo que se reclama con los topes al alquiler o alquiler vitalicio si no descorrelaccionarlo.
Falk
Falk #16 Falk
#14 si pones tope al alquiler, los pisos dejaran de ser tan rentables y se comprarán menos. Sobre todo si el alquiler que te pagan es menor que la hipoteca q pagas.
elsnons
elsnons #6 elsnons
Tener dos viviendas una de las cuales sirve de refuerzo de tus rentas no debería estar mal visto. Ahora mismo, esa vivienda, alquilada de forma responsable por parte del propietario cumple una función social.

Ahora bien si ello se convierte en un negocio con ánimo de lucro como hace ya muchos años perciben las comunidades autónomas , ayuntamiento s y ministerio de vivienda, se deberían haber tomado las medidas por una ley ,seria, de inicio de vivienda pública en alquiler en grandes ciudades y sus entornos metropolitanos debiendo el Estado financiar el suelo durante cien años como mínimo regulando un alquiler social vigilando su cumplimiento . Es la única forma de arrastrar los precios de compra y alquiler hacia abajo
alkalin
#8 alkalin
#6 Para cumplir una función social el alquiler debería ser el 30% del ingreso medio de la población de ese lugar.

Por lo que muy pocas cumplen su función social.
eldarel
eldarel #12 eldarel
#6 Limitar el alquiler solo serviría para pagar parte en A y parte en B, como antiguamente en las compraventas.
Falk
Falk #13 Falk
#12 para eso están las multas y otros mecanismos. Si te denuncian y se demuestra, se podría incurrir en expropiación en caso extremo o la devolución de lo cobrado en B al inquilino + una multa.
0 K 7
#17 drstrangelove
#12 Pues pagas tu parte en A y si te reclaman el B le dices que a mí que me cuentas, que no viene en el contrato.
Findeton
Findeton #1 Findeton
Qué malvados, mira que ¡comprar una vivienda para ponerla en alquiler! Nadie debería vivir en alquiler, debería ser que o bien vivas bajo un puente o como propietario.

/sarcasm
Falk
Falk #2 Falk
#1 comprar una o dos viviendas para ponerla a un alquiler asequible y ganar algo de dinero, bien.

Comprar 3 o + viviendas para ponerlas en alquiler desmesurado o para turismo, mal.

Fácil de entender.
gershwin
#9 gershwin *
#2 El problema es cuando el alquiler y precio de compraventa está correlacionado (y seguramente en ambas direcciones). Vemos el alquiler desmesurado por 1500€/mes pero el piso céntrico que vende el de arriba por 1millón no.
alkalin
#4 alkalin
#1 Y para que otro les pague la hipoteca.
DrEvil
DrEvil #5 DrEvil
#4 Si es un negocio tan bueno, no te cortes. Hazlo tú también.
alkalin
#7 alkalin
#5 Para nada es un negocio bueno. Aunque muchos crean que lo es.

Han subido tanto el precio que ahora el riesgo ha aumentado. Esto con precios normales no pasaría.

Luego lloran, el gobierno con una rentista como ministra vendrá a salvarles el culo de su mala inversión. Le llaman capitalismo, pero es un capitalismo de amiguetes.
sorecer
#11 sorecer
#5 Yo lo voy a hacer con la salud. Voy a comprar las siguientes 2000 operaciones de cadera en España y cuando alguien la necesite, le pediré el 33% de su salario durante 25 años. Es un gran negocio. Que no lo puedes pagar? Ese no es mi problema, es mi negocio. Que te duele? Pues toma paracetamol, a mi que me cuentas..
0 K 10
#15 drstrangelove
La solución es crear más vivienda pública en vez de construir sin más, habilitar contratos de alquiler indefinidos como existía antes de Rajoy, y cobrar un impuesto progresivo a la acumulación de vivienda, que no sea disparatado con 2 o 3 viviendas, pero que se note bastante con la posesión de 10 o más inmuebles.

Sonará injusto pero o atajamos este problema de raíz o nos vamos al garete.
0 K 10

