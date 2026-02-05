edición general
Rentahuman.ai convierte a los humanos en mano de obra bajo demanda para agentes de IA

Una nueva plataforma llamada Rentahuman.ai revoluciona la narrativa habitual sobre la automatización. En lugar de que las personas contraten software para realizar tareas, el software contrata a personas para que actúen en su nombre. El concepto suena a sátira o experimento similar al éxito viral de Moltbook, una red social para agentes de IA, pero decenas de miles de personas ya se han registrado para ser "alquilables".

rojelio #1 rojelio
Vale, admito que esta no la vi venir... o_o
Gry #2 Gry
#1 Yo tampoco, pensé que lo que alquilarían sería robots para tener un avatar físico y que por eso estaban tantas compañías tratando de construir robots humanoides.
#3 Grahml
Pues como si en algún mundo paralelo pusieran de moda alquilar vientres de mujeres fértiles, para que las mujeres no fértiles se lo queden y lo registren como su hijo posteriormente.

Poca diferencia hay.
