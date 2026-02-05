Rentahuman.ai convierte a los humanos en mano de obra bajo demanda para agentes de IA

Una nueva plataforma llamada Rentahuman.ai revoluciona la narrativa habitual sobre la automatización. En lugar de que las personas contraten software para realizar tareas, el software contrata a personas para que actúen en su nombre. El concepto suena a sátira o experimento similar al éxito viral de Moltbook, una red social para agentes de IA, pero decenas de miles de personas ya se han registrado para ser "alquilables".