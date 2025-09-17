La renta real disponible de los españoles está congelada desde 2010 mientras que en la UE sube de media un 20%

El primer indicador que describe Eurostat en su último informe sobre «condiciones de vida» en la Unión Europea es de la renta disponible real con que cuentan los ciudadanos y España figura a la cola. Según su estimación, apenas ha crecido en España un 1,6% en los últimos quince años, mientras que la de la UE lo hizo en un 20%. Mide la renta mediana real, la que queda tras descontar los impuestos a los ingresos teniendo en cuenta las diferencias de poder de compra entre países y la evolución de los precios,