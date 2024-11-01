Renovables y nuclear producirán el 50% del mix eléctrico mundial en 2030

El último informe de la IEA sobre el sector energético pronostica que la participación de las energías limpias (renovables y nuclear) en el mix eléctrico mundial aumentará al 50% para finales de esta década, a medida que crece también el gas natural. Se espera que la demanda mundial de energía crezca más de un 3,5% anual en promedio durante el resto de esta década. Según el informe, la demanda de electricidad crecerá al menos 2,5 veces más rápido que la demanda energética general hasta 2030, a medida que se consolida la Era de la Electricidad.
El hecho que los paneles solares generen residuos sólidos en la parte no reciclable no hace que no sea energía limpia, lo mismo con los residuos nucleares cuya gestión hace que no ensucien nada, meramente se almacenan inicialmente de forma provisional y posteriormente de forma definitiva.
Pero ese no es el problema, hoy por hoy el principal lastre para la implantación de energías limpias es la energía nuclear, que es la producción preferente en cualquier sistema.
Una energía limpia no puede ser un lastre para la implantación de energías limpias, eso es un completo sinsentido.
Implantar renovables no es el objetivo, el objetivo es luchar contra el cambio climático y la nuclear es un aliado en la lucha contra el cambio climático.
En realidad las instalaciones nucleares si que requieren una
La energía nuclear en la península es el umbral que tiene que superar las renovables y como garantiza un precio a las renovables las grandes empresas lastran su desarrollo y mejora de la tecnología y de las redes.