Renovables y nuclear producirán el 50% del mix eléctrico mundial en 2030

El último informe de la IEA sobre el sector energético pronostica que la participación de las energías limpias (renovables y nuclear) en el mix eléctrico mundial aumentará al 50% para finales de esta década, a medida que crece también el gas natural. Se espera que la demanda mundial de energía crezca más de un 3,5% anual en promedio durante el resto de esta década. Según el informe, la demanda de electricidad crecerá al menos 2,5 veces más rápido que la demanda energética general hasta 2030, a medida que se consolida la Era de la Electricidad.