Renovables y nuclear neutralizan al gas y mantienen estables los precios de la luz

Dependiendo de la duración del conflicto, la cotización del ‘pool’ se situaría en un año en una media de 60,6 euros el megavatio hora, en el mejor de los casos, y en 101 euros, en el peor. Tras un fuerte repunte los días 9 y 10 de marzo (este último, hasta los 136 euros por megavatio hora MWh ), el mercado mayorista de la electricidad (pool) se ha estabilizado hasta incluso hundirse: el sábado se registraron 14,39 euros/MWh y el domingo 6,44 euros/MWh. Aunque el fin de semana es habitual que sea más bajo, ya el lunes y el martes ha alcanzado,