Renfe Mercancías pacta la alianza con MSC a la espera del visto bueno de los sindicatos

Las negociaciones entre Renfe Mercancías y Medway (brazo de la naviera MSC) han cristalizado en un acuerdo definitivo y detallado, según han corroborado diversas fuentes próximas a las conversaciones. Sin embargo, el proceso se ha demorado porque la formalización está a la espera del visto bueno de los sindicatos de la empresa pública. El acuerdo en sí ya se habría alcanzado hace un tiempo, pero desde Renfe consideran ineludible contar con la complicidad sindical para llevarlo a buen término.