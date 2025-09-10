Renfe estudia demandar a Galicia por hacerle perder 3 millones de euros por los incendios

Renfe está valorando presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra las comunidades autónomas de Galicia y Castilla y León, tras perder junto con Adif tres millones de euros por los cortes de circulación que tuvo que llevar a cabo durante 9 días por los incendios de agosto.
Si algun juez lo acepta se abrira una via muy interesante
Y ahí hay lucro cesante + perjuicios directos (autobuses, hoteles, rotaciones rotas de personal y material...)
