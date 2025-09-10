edición general
Renfe estudia demandar a Galicia por hacerle perder 3 millones de euros por los incendios

Renfe estudia demandar a Galicia por hacerle perder 3 millones de euros por los incendios

Renfe está valorando presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra las comunidades autónomas de Galicia y Castilla y León, tras perder junto con Adif tres millones de euros por los cortes de circulación que tuvo que llevar a cabo durante 9 días por los incendios de agosto.

MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
Por un lado, el principio de responsabilidad objetiva de la administración podría sustentar el derecho a ser indemnizado, por otro, al ser un daño producido por una catástrofe natural, no.
Veelicus #5 Veelicus
#4 Imagino que los tiros iran por la negligencia de no hacer lo que marca la ley para evitar esos incendios.
Si algun juez lo acepta se abrira una via muy interesante
FueraSionistasdeMeneame #3 FueraSionistasdeMeneame
¿Y por todos los dias que me han hecho llegar al trabajo tarde en Rodalies o he tenido que pedir un taxi cuando me van a indemnizar estos hijos de puta?
termopila #1 termopila
¿¿Que ganan 300.000€/día solo en Galicia y Castilla y León, y tienen la mierda web que tienen??
jonolulu #2 jonolulu *
#1 El chiste ha envejecido bastante mal.

Y ahí hay lucro cesante + perjuicios directos (autobuses, hoteles, rotaciones rotas de personal y material...)
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
#2 Lo de la web de Renfe no es un chiste, la realidad es que funciona como el orto.
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
Normal.

Por ejemplo: la farmacia de mi calle ha denunciado al del 43bis entresuelo 2a porque con el incendio de su piso no pudo ver a la vecina en bolas y que sea desmembramiento virtual.
