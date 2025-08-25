·
A Renfe se le está atragantando la liberalización de la alta velocidad. Con Cercanías tiene otro plan: retrasarla lo máximo posible
España tiene que liberalizar el servicio de Cercanías. No porque el Gobierno quiera, porque es un mandamiento europeo desde que se aprobara el Cuarto Paquete...
etiquetas
renfe
cercanías
trenes
alta velocidad
#3
Malaguita
La alta velocidad es carísima pero los cercanías van bastante bien. Con esto nos harán lo mismo que nos hizo González y Aznar, decirnos que es una imposición de Europa y luego Francia y Alemania seguirán como estaban.
34
#4
wachington
#3
Que c*j*n3s dices?????
De donde has sacado que los cercanías van bastante bien???
Si cada semana hay una avería y casi cada mes hay un incendio
Esto es de ayer.
www.elperiodico.com/es/barcelona/20250825/incendio-catenaria-estacion-
Solo hay que entrar en un buscador y poner "cercanías", "averías" y "Cataluña" para comprobar que tu comentario es un bulo.
10
#5
FueraSionistasdeMeneame
*
#4
Ayer?
Hoy
www.3cat.cat/324/sense-trens-entre-sant-vicenc-de-calders-i-vilanova-i
Pero tiene razón Cercanías va bastante bien... en Madrid, que es donde les interesa.
#7
mcfgdbbn3
*
#4
: En Madrid
se están haciendo muchas obras, es normal que haya incidencias, en Atocha están reconfigurando las vías, en Chamartín tienes obras, también hay obras en el Corredor del henares para hacer varios puentes con los que reconfigurar las vías, están desdoblando la vía en Las Matas, van a hacer obras en Guadalajara... Y queda terminar la vía de Navalcarnero, desdoblar la línea que va a Aranjuez hasta el Pinto o Valdemoro...
Esta es una de las obras que están haciendo:
www.google.com/maps/@40.4417366,-3.5435663,779m/data=!3m1!1e3?entry=tt
#2
Pivorexico
*
Y a que se debe que la UE , quiera dejarnos los ferrocarriles al nivel de UK?
Tal vez para rescatarlos luego .
#6
Malaguita
*
Quizá en tu comunidad no van especialmente bien, habría que ver la situación.
A mí nunca me ha pasado nada en las veces que lo he cogido (que reconozco que me habré subido como 20 veces en mi vida y me parece un servicio más que digno y a un precio muy aceptable).
Se puede estar en desacuerdo y evitar el tono agresivo, estamos hablando de trenes, no de la familia de nadie.
#8
tyrrelco
Cada vez que leo cosas como estas me alegro más de llevar casi 30 años moviéndome en bici por las ciudades donde he vivido.
#9
casicasi
*
Liberalizar el tren es algo cuyo sentido lógico se me escapa. Como tantas otras cosas que se liberalizan por simple fundamentalismo de mercado.
Por cierto, ¿en Francia ya puede operar Renfe, o sigue siendo para mañana?
#10
Grandpiano
#9
La lógica de esa liberalización, igual que la de todas, es que la competencia tiende a mejorar los servicios.
#1
Sandilo
Madre mía, con ml que era Renfe y en lo que lo han convertido. De ser referente mundial a que montar en tren sea deporte de riesgo:
